Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstifter

Erfurt (ots)

Anwohner wurden in der vergangenen Nacht, gegen 02:45 Uhr, durch einen Feueralarm am Juri-Gagarin-Ring aufgeschreckt. In der sechsten Etage des Hauses hatte eine unbekannte Person im Flur Papier in Brand gesetzt. Durch die Rauchentwicklung wurde der Brandmelder ausgelöst. Das Feuer war schnell gelöscht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Eine Evakuierung der 164 Hausbewohner war nicht erforderlich. Die Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. (JN)

