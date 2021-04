Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen fand ein 42-jähriger Autobesitzer seinen VW Caddy aufgebrochen vor. Er hatte das Auto über das Wochenende am Julius-Leber-Ring in Erfurt geparkt. Diebe hatten die Heckscheibe eingeschlagen und die gesamte Ladefläche durchwühlt. Aus dem Auto verschwanden Fotoausrüstung und Werkzeug im Wert von mehr als 1.000 Euro. (JN)

