Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Safe gestohlen

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in den Erfurter Norden gerufen. Unbekannte waren am Wochenende in ein Hörgeräte Geschäft eingebrochen. Sie hatten das Türschloss beschädigt, um in den Laden zu gelangen. Die Langfinger stahlen einen Safe mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz, sicherte Spuren und führt nun die weiteren Ermittlungen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell