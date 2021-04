Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturzbetrunken

Erfurt (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin hatte in der vergangenen Nacht offensichtlich ein Glas Wein zu viel getrunken. In der Erfurter Altstadt fuhr sie mit ihrem Nissan gegen ein Auto, welches am Straßenrand stand und schob es auf ein weiteres Auto auf. Es entstanden mehrere 1.000 Euro Sachschaden. Statt die Polizei zu verständigen, flüchtete die Frau. Ein Zeuge hatte den Unfall allerdings beobachtet. Die Unfallverursacherin wurde schnell von der Polizei gestellt. Sie war so betrunken, dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet. (JN)

