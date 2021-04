Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alter Bekannter

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Samstag kontrollierte eine Polizeistreife in Sömmerda einen Caddy-Fahrer. Der 32-jährige Mann war den Beamten bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bekannt. Auch dieses Mal konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Zudem hatte er an seinem stillgelegten VW gefälschte Kennzeichen angebracht. Zu allem Überfluss stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Er brachte es bei einem Alkoholtest auf 1,9 Promille. Eine Blutentnahme und die entsprechenden Anzeigen waren die Folge. (JN)

