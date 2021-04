Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Thermostat löst Brand aus

Landkreis Sömmerda (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, zu einem Brandfall nach Kölleda aus. Ein defektes Thermostat hatte im Wohnzimmer eines Hauses Funken geschlagen und dabei einen Stuhl mit Kleidung in Brand gesetzt. Die Hauseigentümer im Alter von 51 und 57 Jahren wurden durch den Brand aus dem Schlaf gerissen. Sie versuchten das Feuer zu löschen. Das Paar wurde dabei leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung kamen sie in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell