Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Personenkontrolle endet mit Anzeige

Erfurt (ots)

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen einen 22-jährigen Mann in der Magdeburger Allee. Ganz offensichtlich hatten die Polizisten den richtigen Riecher. In der Bauchtasche des Mannes wurden fast 40 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der 22-Jährige erhielt eine Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell