Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute zurückgelassen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Diebe im Erfurter Süden in eine Bäckerei ein. Sie beschädigten ein Türschloss und gelangten so in das Geschäft. Mit Gewalt rissen sie einen Tresor von der Wand und verursachten so einen Sachschaden von 700 Euro. Offensichtlich wurden die Langfinger bei ihrer Tat gestört. Den verschlossenen Tresor und eine Kasse mit Trinkgeld ließen sie vor Ort zurück. (JN)

