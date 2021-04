Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Am 31.03.2021 wurden am Vormittag in der Geschwister-Scholl-Straße in Erfurt zwei E-Bikes ungesichert abgestellt. Ein Anwohner informierte die Polizei über diesen Umstand. Die Beamten stellten die E-Bikes zur Eigentumssicherung sicher. Bisher konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Bei den Rädern handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Rotwild" bzw. eines der Marke "Bafang". Die Eigentümer können sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Aktenzeichen 0072529/2021 (Bafang) bzw. 0072331/2021 (Rotwild) melden. (JN)

