Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Terrarium in Brand

Erfurt (ots)

Eine defekte Terrariumbeleuchtung sorgte am Samstagabend in der Erfurter Altstadt für einen Brandfall. Ein Elektrokabel hatte sich entzündet und sorgte für ein Feuer im Wohnzimmer des Hauses. Die 64-jährige Hauseigentümerin sowie drei Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren konnten sich in Sicherheit bringen. Für zwei Katzen und eine Echse kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Kinder wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Teile des Hauses sind nun unbewohnbar. Der Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell