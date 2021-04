Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sechs Autos beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag tobte sich eine unbekannte Person An der Lache an gleich sechs geparkten Fahrzeugen aus. Von fünf Autos und Transportern wurden die Seitenscheiben beschädigt. Bei einem VW Crafter wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Wageninnere nach Wertsachen durchsucht. Der Täter verließ den Ort des Geschehens mit leeren Händen, hinterließ aber Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. (JN)

