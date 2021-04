Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher unterwegs

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden schlugen am vergangenen Wochenende Einbrecher gleich mehrfach zu. Am Freitag hatten es Täter auf eine Arztpraxis abgesehen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend alle Räume. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 800 Euro an. Sie erbeuteten Bargeld aus einer Handkasse sowie einen Safe mit Medikamenten.

Am Samstagmorgen wurde der Aufbruch eines Nagelstudios festgestellt. Die Diebe hatten die Verglasung einer Tür eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

In ein Sanitätshaus brachen Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagabend ein. Sie hatten mehrere Türen aufgehebelt und anschließend eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie einen Schlüsselkasten gestohlen.

In allen Fällen kam die Kriminalpolizei Erfurt vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren. (JN)

