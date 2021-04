Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Avancen mit Folgen

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend machte am Berliner Platz ein betrunkener Mann einer Jugendlichen Avancen. Als die 16-Jährige die Annäherungsversuche nicht erwiderte, wurde sie von dem 31-jährigen Mann beleidigt. Der Bruder der Jugendlichen eilte seiner Schwester zu Hilfe. Er wurde von dem Mann attackiert und in das Gesicht getreten. Dabei zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu. Der polizeibekannte Unruhestifter wurde von der Polizei vor Ort gestellt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung erstattet. (JN)

