Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste wieder da

Erfurt (ots)

Die seit dem 14.04.2021 vermisste 20-Jährige, welche sich letztmalig in Erfurt aufhielt, wurde durch die Polizei am Wochenende in Arnstadt angetroffen und in ärztliche Obhut übergeben.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Fahndung. (JN)

