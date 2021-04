Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeug beschädigt

Riethnordhausen (ots)

Am Freitag (15.04.21) wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr durch unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Pkw der Marke Ford eingeschlagen. Dieser war im Tatzeitraum in Riethnordhausen in der Schwanseer Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Hierdurch wurde am Pkw Ford ein Sachschaden von 300 EUR verursacht. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginnern nichts.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten (0085021/2021). (FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell