Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger greift zu

Sömmerda (ots)

Am Donnerstag trieb ein Dieb auf einer Baustelle am Petriplatz in Sömmerda sein Unwesen. Ein Arbeiter hatte sein Auto unverschlossen nach dem Mittag im Bereich stehen lassen. Am Nachmittag stellte er fest, dass sein Rucksack mit persönlichen Sachen aus dem Auto gestohlen wurde. Der Dieb hatte in seinem Eifer außerdem den Türgriff des Wagens beschädigt. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell