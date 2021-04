Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin verursacht Unfall

Erfurt (ots)

Eine 24-jährige Frau fuhr am Donnerstagmittag verbotswidrig mit ihrem Rennrad in der Weimarischen Straße auf einem Radweg stadteinwärts. Als sie eine rote Ampel am Sorbenweg überfuhr, musste ein Linienbus stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Fünf Insassen kamen im Bus daraufhin zu Fall. Vier Männer und Frauen im Alter von 19 bis 88 Jahren wurden leicht verletzt. Eine 86-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Radfahrerin wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. (JN)

