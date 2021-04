Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am 01.03.2021, gegen 12:50 Uhr, stürzte in einer Straßenbahn (Linie 3 oder 6) im Bereich der Riethstraße in Richtung Domplatz ein 90-jähriger Mann und verletzte sich schwer. Mehrere Fahrgäste eilten dem Mann zur Hilfe. Der Mann erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Erfurter Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Sturz beobachtet haben sowie die Ersthelfer aus der Straßenbahn. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0066537 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell