Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebe gesucht

Sömmerda (ots)

In der Fichtestraße von Sömmerda wurde am 12.04.2021 ein E-Bike der Marke Winora im Wert von 4.000 Euro gestohlen. Die Besitzerin hatte es in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr vor dem Haus abgestellt und angeschlossen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat seit dem 12.04.2021 das abgebildete Fahrrad gesehen oder wem wurde es zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0081030 entgegen. (JN)

