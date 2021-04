Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Schwerverletzte

Erfurt (ots)

Keinen Führerschein, ohne Helm und betrunken auf einem Roller. So fuhr am Donnerstagabend ein 38-Jähriger mit seiner Vespa durch Erfurt. In einer Tunnelunterführung am Binderslebener Knie fuhr er gegen einen Bordstein und verlor die Kontrolle über seinen Roller. Er stieß gegen die Tunnelwand und stürzte. Der Mann und seine 19-jährige Sozia wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (JN)

