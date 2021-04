Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gruß mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine nette Geste kam gestern Nachmittag in Gangloffsömmern einem 58-jährigen Mann teuer zu stehen. Als er mit seinem Golf durch die Ortschaft fuhr, sah er einen Bekannten und grüßte ihn. Ab diesem Moment nahm das Unheil seinen Lauf. Aufgrund der Unachtsamkeit stieß er gegen ein Auto, welches am Straßenrand parkte und überschlug sich. Der Golffahrer blieb mit seinem Auto auf dem Dach liegen und verletzte sich leicht. Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte und der Abschleppdienst rückten an, um dem Mann in seiner misslichen Lage zu helfen. Der Gesamtschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. (JN)

