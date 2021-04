Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Unfall

Erfurt (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochabend, gegen 17:30 Uhr, in der Straße Am Herrenberg in Erfurt. Ein 47-jähriger Transporter-Fahrer beabsichtige in die Körnerstraße abzubiegen. Eine dahinter fahrende 63-jährige Ford-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Transporter-Fahrer, seine 40-jährige Beifahrerin und die 63-jährige Autofahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (JN)

