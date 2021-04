Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei führte am gestrigen Tag umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Hauptschwerpunkt war die Überwachung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten auf den Straßen. Die Beamten zogen an der B 86 in Weißensee, an der B 176 in Tunzenhausen und in der Sondershäuser Straße von Gispersleben Verkehrssünder aus dem Verkehr. Insgesamt wurden 40 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 18 Personen zahlten vor Ort ein Verwarngeld. 13 Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Zudem wurden vier Mängelscheine bzw. Kontrollaufforderungen ausgestellt. (JN)

