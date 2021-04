Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein dreister Dieb schlug gestern Nachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Kindelbrück zu. Am helllichten Tag beschädigte er zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr die Kennzeichenhalterungen am Auto eines Supermarktangestellten und stahl die beiden Kennzeichentafeln. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN)

