Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Fahrräder aufgefunden

Erfurt (ots)

Ermittlungen zu Fahrraddiebstählen führten die Erfurter Polizei gestern zu einer Wohnung in der Hans-Sailer-Straße. Als eine 35-jährige Frau die Tür öffnete, erblickten die Beamten im Flur ein hochwertiges E-Bike. Die Wohnung wurde in der Folge durchsucht. Es wurden mehrere E-Bikes, Fahrräder und Werkzeug aufgefunden und sichergestellt. Zum Teil konnten diese bereits Diebstahlshandlungen zugeordnet werden. In der Wohnung befand sich zudem ein polizeibekannter 21-Jähriger. Er wurde vorläufig festgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er heute wieder auf freien Fuß gesetzt. Während der polizeilichen Maßnahmen erschien ein 35-Jähriger vor Ort, der der Polizei bereits bestens bekannt war. Er wurde mit Haftbefehl gesucht. Im gelang es die Geldstrafe von mehr als 2.000 Euro aufzubringen, sodass ihm ein Gefängnisaufenthalt erspart blieb. (JN)

