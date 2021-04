Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch gescheitert

Erfurt (ots)

Diebe scheiterten bei dem Versuch, in Erfurt in eine Arztpraxis einzubrechen. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen begaben sich die Einbrecher zu der Praxis am Färberwaidweg. Sie hebelten an der mehrfach gesicherten Eingangstür. Allerdings hielt diese stand, sodass die Diebe unverrichteter Dinge von Dannen ziehen mussten. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro. (JN)

