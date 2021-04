Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau ausgeraubt

Erfurt (ots)

Bereits am Dienstagabend wurde eine 49-jährige Frau in Erfurt Opfer eines Räubers. Sie befand sich zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr am Juri-Gagarin-Ring, als ihr ein unbekannter Mann die Umhängetasche von der Schulter riss. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung der Feuerwehreinfahrt eines Hotels. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0083214 entgegen. (JN)

