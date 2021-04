Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Hauswand gefahren

Erfurt (ots)

Heute Vormittag, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Liebknechtstraße von Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein 69-jähriger VW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab, durchfuhr einen Vorgarten und kollidierte mit der Fassade eines Imbisses. Der Fahrer und seine 88-jährige Mutter, welche sich ebenfalls im Auto befand, wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie aus dem Auto. Schwer verletzt wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden an der Fassade kann gegenwärtig nicht beziffert werden. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. Der VW wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. (JN)

