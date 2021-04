Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien

Sömmerda (ots)

Am Dienstagvormittag wurden an einer Unterführung der Bundesstraße 176 in Sömmerda mehrere Schmierereien festgestellt. Neben verschiedenen Graffito war ein Hakenkreuz an eine Betonwand aufgebracht worden. Die Täter ließen vor Ort mehrere Spraydosen zurück. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen laufen. (JN)

