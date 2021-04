Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BH umfunktioniert

Sömmerda (ots)

Ein BH ist normalerweise ein Wäschestück, das die weibliche Brust stützen und formen soll. Eine 20-jährige Frau aus Sömmerda funktionierte ihre Unterwäsche am Dienstagmorgen kurzerhand um. Die Frau war in der Frohndorfer Straße in eine Verkehrskontrolle geraten. Währenddessen entpuppte sich ihr BH als Drogenversteck. Die junge Frau bewahrte mehrere Briefchen mit geringen Mengen Crystal darin auf. Es folgte die Sicherstellung der Betäubungsmittel und eine Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. (JN)

