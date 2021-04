Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesbande erwischt

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Dieb in einem Supermarkt in Erfurt-Linderbach dabei erwischt, wie er diverse Kleidungsstücke im Wert von 200 Euro verschwinden ließ. Er wurde festgehalten und die Polizei gerufen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden vor Ort zwei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 41 Jahren vorläufig festgenommen. Sie hatten gemeinschaftlich nicht nur in Linderbach zugeschlagen. Bei ihnen wurde zudem Diebesgut aus einem Markt in Weimar-Süßenborn aufgefunden. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung ohne weitere Feststellungen im Bereich Gotha. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Trio wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. (JN)

