Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Durch die Erfurter Polizei wurden gestern insgesamt sechs Haftbefehle bei vier Männern im Alter von 21 bis 39 Jahren vollstreckt. Der 21-Jährige geriet in der Nacht in der Stauffenbergallee mit seinem Fahrrad in eine Verkehrskontrolle. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er konnte das geforderte Ordnungsgeld von 150 Euro auftreiben, sodass ihm eine Fahrt ins Gefängnis erspart blieb. Anders erging es einem 35-jährigen Erfurter. Er konnte seine Geldstrafe von 750 Euro nicht aufbringen. Da er seine zwei Haftbefehle somit nicht abwenden konnte, ging es für ihn hinter schwedische Gardinen. (JN)

