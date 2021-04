Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Langfinger bedienten sich in Erfurt erneut aus den Kellern von Mehrfamilienhäusern. Am Dienstagmorgen stellte ein Anwohner aus der Nonnengasse fest, dass sein Mountainbike der Marke Merida aus dem Keller gestohlen wurde. Auch in der Friedrich-Engels-Straße wurden am Dienstagmittag in einem Keller zwei aufgebrochene Abteile festgestellt. Hier verschwand ebenfalls ein Mountainbike der Marke Cube. Der Wert der Fahrräder beläuft sich auf 3.000 Euro. (JN)

