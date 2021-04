Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreckige Wäsche

Erfurt (ots)

Mit dreckiger Wäsche dürfen sich wohl Anwohner in der Michaelisstraße in den nächsten Tagen herumärgern. Anwohner stellten am Dienstagnachmittag fest, dass Diebe in den Waschkeller des Hauses eingebrochen waren. Dabei hatten es die Diebe auf zwei Waschautomaten abgesehen. Sie beschädigten die Münzbehälter und gelangten so an eine geringe Menge Hartgeld. (JN)

