Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Kirche

Erfurt (ots)

Eigentlich soll eine Kirche als Ort dienen, um seine Sünden zu beichten und nicht, um welche zu begehen. Unbekannte haben das in Erfurt offensichtlich falsch verstanden. In den vergangenen Tagen brachen sie in ein Gotteshaus am Herrenberg ein und beschädigten Türen und Schränke. Dabei richteten sie mehrere hundert Euro Sachschaden an. Aus einem Büro stahlen sie u.a. eine Kamera und Mikrofone im Wert von über 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam vor Ort, um Spuren zu sichern und ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

