Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlagring sichergestellt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagnachmittag in der Kasseler Straße einen jungen Mann. Der 18-Jährige war den Beamten bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt. In seiner Bauchtasche führte er einen Schlagring bei sich. Dabei handelt es sich um eine verbotene Waffe. Der Schlagring wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt. (JN)

