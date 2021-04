Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Über eine Tiefgarage gelangte am Montag ein Dieb in der Klingenstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Hier brachen sie eine Kellerbox auf. Weiterhin stahlen sie zwei hochwertige Fahrräder. Dabei handelt es sich im ein silberfarbenes E-Bike der Marke BMW sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon im Gesamtwert von 7.000 Euro. (JN)

