Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch unterwegs

Erfurt (ots)

Am Montag wurden gleich zwei Männer von der Polizei dabei erwischt, wie sie unter Drogeneinfluss Auto fuhren. Der erste Mann im Alter von 20 Jahren wurde am Mittag in Stotternheim mit einem Transporter gestoppt. Sein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis an. Am Abend kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen BMW-Fahrer am Juri-Gagarin-Ring. Er stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Beide Männer erwarteten eine Blutentnahme und eine Anzeige. (JN)

