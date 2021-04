Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 128.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee schlugen am Montag Diebe in einem Solarpark zu. Sie beschädigten zunächst einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Über mehrere Stunden demontierten sie 32 Wechselrichter. Dabei durchtrennten sie zahlreiche Kabel. Mehrere Täter müssen vor Ort gewesen sein, um die schwere Beute auf einem geeigneten Transporter verladen zu haben. Der Wert der Wechselrichter wird auf 128.000 Euro geschätzt. Auch der entstandene Sachschaden ist erheblich. Dieser liegt bei etwa 84.000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (JN)

