Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Erfurt (ots)

In der Gorkistraße machten sich Diebe an einem Auto zu schaffen. In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten sie eine Tür und die Scheibe des Pkws und gelangten so an einen Laptop. Außerdem ließen sie noch Kleingeld mitgehen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR, der Wert der Beute beträgt ca. 300 EUR. (JS)

