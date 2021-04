Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein Fahrrad im Wert von 5000 EUR hatten es Diebe in der Nacht von Donnerstag zu Freitag abgesehen. Sie stahlen das hochwertige Bike aus einem Fahrradladen in der Innenstadt. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie in das Geschäft ein und richteten Sachschaden an. Neben der hochwertigen Beute ließen die Langfinger noch ein Sparschwein mitgehen. In der Nacht von Freitag zu Samstag machten sich Diebe in einem Keller in der Lassallestraße zu schaffen. Sie verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und stahlen zwei Fahrräder im Gesamtwert von knapp 5500 EUR. (JS)

