LPI-EF: Strich durch die Rechnung

Einen gehörigen Strich durch die Rechnung machte am Samstagabend ein aufmerksamer Anwohner einem Diebesduo. Sie waren in der Erfurter Altstadt in einen Keller eingebrochen. Dabei wurden sie von einem Hausbewohner erwischt. Dieser sperrte die Männer kurzerhand im Keller ein. Den Dieben gelang zwar die Flucht, dafür ließen sie aber ein E-Bike und Golfschläger zurück, die sie sich bereitgestellt hatten. Auf der Suche nach den Einbrechern kam unter anderem ein Fährtenhund zum Einsatz. Die Spur nach dem Duo verlor sich allerdings. (JN)

