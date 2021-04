Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schnellimbiss eingebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen chinesischen Schnellimbiss im Ammertalweg in Erfurt eingebrochen. Die Eingangstür wurde aufgehebelt und der Innenbereich durchsucht. Dabei wurde der Täter auch fündig. Er entwendete eine Bohrmaschine und zwei Elektronikartikel im Gesamtwert von etwa 800 EUR. Da der Zugang direkt über die Eingangstür von der Straße aus erfolgte, ist es möglich, dass die Straftat beobachtet wurde. In diesem Falle werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(TL)

