Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelt Pech

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 10.04.2021 bestreiften Beamte des ID Süd die Erfurter Löbervorstadt und hielten aufgrund vermehrter Einbruchsdelikte Ausschau nach verdächtigen Personen. Als gegen 02:15 Uhr plötzlich ein Fahrrad in einer Querstraße hindurch huschte, setzten die Kollegen diesem nach. Das zügig eilende Velo konnte in der Häßlerstraße / Am Schwemmbach wieder ausgemacht werden, auf dem Gepäckträger saß ein Sozius. Als die Beamten den Drahtesel zur Anhaltung überholten und die beiden Herren den Streifenwagen erspähten, sprang der 19jährige Sozius reflexartig von dem Gefährt. Hierbei unterschätzte er jedoch die gefahrene Geschwindigkeit des Pedelecs derart, dass er ins Straucheln und unsanft zu Fall kam. Hierbei zog er sich eine Platzwunde zu, welche in der Folge im Krankenhaus behandelt werden musste. Dem 18jährigen Piloten erging es ungleich besser. Die Beamten bemerkten, dass dieser ein Verkehrszeichen (Z. 220, Einbahnstraße) in seinem Rucksack stecken hatte. Seine dürftigen Angaben zur Herkunft des Schildes erhärteten den Verdacht des Diebstahls. Das Schild wurde sichergestellt und den jungen Mann erwartet die ensprechende Strafanzeige. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell