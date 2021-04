Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungsgeschehen in Erfurt am 10.04.2021

Für den heutigen Tag waren in Erfurt mehrere Kundgebungen angemeldet, die von Kräften der Landespolizeiinspektion Erfurt und der Bereitschaftspolizei Thüringen begleitet wurden. Für alle Kundgebungen wurde durch die Stadt Erfurt jeweils ein Auflagenbescheid erstellt.

Im Bereich des Angerdreiecks demonstrierte ver.di friedlich und ohne Störungen unter dem Motto "Das Druckhaus muss in Erfurt bleiben - Solidarität mit den Zeitungsdrucker*innen von TA, TLZ und OTZ" mit etwa 80 Teilnehmer*innen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Verschiedene Interessengemeinschaften, darunter solid-Erfurt und Friday for Futures, hatten vor der Thüringer Staatskanzlei ab 14:00 Uhr eine Versammlung unter den Motto "Solidarische Pandemiebekämpfung jetzt" angemeldet. Ohne Zwischenfälle endete diese mit 56 Teilnehmer*innen um etwa 15:00 Uhr.

Das Bündnis "Thüringen steht zusammen" hatte für den heutigen Tag einen Autokorso durch Erfurt angemeldet. Die Demonstration unter dem Motto "Es reicht! Stoppt den Coronawahnsinn!" führte vom Güterverkehrszentrum durch die Innenstadt und wieder zurück. In der Zeit von 15:50 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in Erfurt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und zeitweisen Sperrungen von Straßen. Passanten und Autofahrer mussten sich an Kreuzungen bis zu 20 Minuten gedulden, bis der Autokorso mit 243 Fahrzeugen vorbeigezogen war. Durch die Polizei wurden 92 Verstöße gegen den Auflagenbescheid der Stadt Erfurt festgesellt. In den Fahrzeugen wurde u.a. kein Mund-Nasen-Schutz getragen oder die Maximalbelegung von zwei erwachsenen Personen überschritten. Die Feststellungen werden geprüft und zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren an die Stadt Erfurt abgegeben.

Gegen acht Personen wurde nach Beendigung des Autokorsos eine Ordnungswirdrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt, da diese ein Gruppenfoto fertigten und dabei trotz Unterschreitung des Mindestabstandes keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Auch diese Anzeige wird der Stadt Erfurt übergeben. (JN)

