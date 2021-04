Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Polizeikontrolle Joint verloren

Sömmerda (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner informierte am Freitag die Polizei Sömmerda darüber, dass zwei junge Männer in Sömmerda in der Albert-Schweitzer-Straße vor einem Gebäude offenbar Cannabis rauchen. Ihm war der typische Geruch von Marihuana aufgefallen. Die Beamten konnten einen 19 und einen 22 Jahre alten Mann antreffen, welche verneinten zuvor Drogen zu sich genommen zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle fiel plötzlich ein Joint aus der Mütze des 19 Jährigen. Wegen Drogenbesitz wird daher gegen den Mann strafrechtlich ermittelt. Der Joint wurde eingezogen. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell