Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den jungen Mann?

Erfurt (ots)

Am 10.12.2020 fuhr der abgebildete junge Mann in Erfurt mit der Straßenbahn, ohne im Besitz eines gültigen Fahrscheins zu sein. Als ein Kontrolleur seine Personalien feststellen wollte, verletzte er diesen an der Hand und flüchtete. Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0 oder -163) unter Angabe der Vorgangsnummer 0293509/2020 entgegen. (JN)

