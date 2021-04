Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder aufgefunden

Sömmerda (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagnachmittag in der Straße der Einheit von Sömmerda einen Fahrradfahrer. Der 27-Jährige war der Polizei bereits bestens wegen Diebstählen bekannt. Die Rahmennummer seines Mountainbikes wurde geprüft. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad nach einem Diebstahl in Fahndung stand. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den Mann Anzeige wegen Hehlerei erstattet. (JN)

