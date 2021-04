Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten gestohlen

Erfurt (ots)

Eine Diebesbande schlug am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt in Gispersleben zu. Gegen 11:00 Uhr betraten sie den Markt. Während einer von ihnen Lebensmittel an der Kasse bezahlte und so den Kassierer ablenkte, packten die anderen einen Rucksack mit Zigarettenschachteln voll. Zwei Zeugen bemerkten die Tat und sprachen das Trio an. Die Diebe stießen sie zur Seite und flüchteten in ihr Auto auf dem Parkplatz. Zwei Mitarbeiter versuchten sie am Wegfahren zu hintern. Dabei gaben die Täter Gas und fuhren auf einen Mitarbeiter zu. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Die Diebe fuhren mit ihrem Opel Astra davon. Dasselbe Auto wurde bereits bei Diebstählen in Arnstadt, Ilmenau und Saalfeld festgestellt. Die Erfurter Polizei prüft nun Zusammenhänge. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell