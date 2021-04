Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Arztpraxis eingebrochen

Erfurt (ots)

Am Donnerstag brachen Diebe am frühen Morgen in eine Arztpraxis im Erfurter Rieth ein. Die Täter beschädigten mehrere Türen, bis ihnen der Zutritt zu der Praxis gelang. Sie durchsuchten und durchwühlten sämtliche Räume und erbeuteten dabei mehrere hundert Euro Bargeld, einige Schlüssel sowie eine noch unbekannte Menge an Arzneimitteln. Die Diebe hinterließen einen Sachschaden von etwa 800 Euro. (JN)

